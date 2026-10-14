Lamine Yamal volvió a acaparar las miradas en la Champions League. El atacante del FC Barcelona protagonizó una de las jugadas más comentadas de la goleada por 4-1 frente al Galatasaray, por la segunda jornada de la fase liga del torneo europeo. Tras el encuentro, el futbolista explicó cómo surgió el amague que se viralizó en redes sociales y que terminó siendo clave para uno de los goles azulgranas.

La acción llegó en el segundo tiempo, cuando el Barcelona ya había remontado el marcador. Cerca de la línea de fondo, Yamal sorprendió a su marcador con un movimiento que combinó una finta similar a una rabona y un cambio de dirección para ganar espacio. Después, consiguió habilitar a Anthony Gordon, quien marcó el 3-1 para el conjunto dirigido por Hansi Flick.

Lamine Yamal cuenta cómo nació su amague viral con Barcelona. Foto: Agencias

La ejecución generó asombro entre los aficionados y rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados del partido. Sin embargo, según explicó el propio jugador, el movimiento no fue una simple improvisación: había identificado una tendencia en la manera en que los defensores intentaban detenerlo.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre su rabona viral ante Galatasaray?

En una entrevista con CBS Sports, el extremo conversó con Thierry Henry, exdelantero francés, quien le preguntó por la jugada que había dejado sin respuesta a su marcador. Yamal explicó que había observado cómo los defensores reaccionaban cuando llegaba a la línea de fondo.

“Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo. Y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito. Y me ha salido efectivo, entonces muy contento”, manifestó el futbolista.

De esta manera, el jugador dejó claro que buscó aprovechar el movimiento de su rival para sorprenderlo y encontrar un espacio por el que continuar la jugada. La combinación de técnica, lectura del juego y rapidez de ejecución le permitió superar la marca y participar directamente en el tercer tanto del Barcelona.

“Todo lo que sean cintas para coger espacio nos dan la vida”

Yamal también explicó por qué las fintas son una herramienta habitual en su repertorio. El atacante señaló que los defensores suelen acercarse para reducirle los espacios, por lo que los movimientos de engaño resultan importantes para generar ventajas en el uno contra uno.

“Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida”, señaló ante Henry.

Lamine Yamal revela por qué hizo su rabona ante Galatasaray en la goleada del Barcelona. Foto: Captura de video/@SC_ESPN

Tras el partido, Yamal también se refirió a la acción como una especie de ‘casi rabona’, al reconocer que el movimiento terminó siendo efectivo para habilitar a Gordon.

Barcelona remontó y goleó 4-1 al Galatasaray en la Champions League

La actuación de Yamal se produjo en un partido que comenzó cuesta arriba para el Barcelona. El Galatasaray se adelantó en el marcador con un gol de Aleksey Batrakov, a los 27 minutos, y complicó inicialmente al equipo visitante en Estambul.

Antes del descanso, João Cancelo consiguió el empate a los 42 minutos. En la segunda mitad, el Barcelona aceleró y encontró rápidamente los goles que le permitieron tomar el control del encuentro.

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Fermín López marcó el 2-1 a los 49 minutos y Anthony Gordon amplió la diferencia a los 52, tras la jugada protagonizada por Yamal. Finalmente, Karim Adeyemi anotó el 4-1 a los 64 minutos y selló la victoria azulgrana.

El triunfo confirmó la capacidad de reacción del equipo de Hansi Flick y tuvo a Yamal como uno de sus principales protagonistas. Aunque no anotó, el atacante aportó dos asistencias y fue decisivo en la remontada frente al conjunto turco.

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