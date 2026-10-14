Lamine Yamal explica su amague viral ante Galatasaray por Champions League. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Lamine Yamal explica su amague viral ante Galatasaray por Champions League. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Lamine Yamal volvió a acaparar las miradas en la Champions League. El atacante del FC Barcelona protagonizó una de las jugadas más comentadas de la goleada por 4-1 frente al Galatasaray, por la segunda jornada de la fase liga del torneo europeo. Tras el encuentro, el futbolista explicó cómo surgió el amague que se viralizó en redes sociales y que terminó siendo clave para uno de los goles azulgranas.

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