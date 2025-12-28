Lamine Yamal disfruta de unos días de descanso en Dubái y ha dejado constancia de ello a través de distintas publicaciones en redes sociales. Desde su llegada, el joven futbolista del Barcelona ha compartido escenas de su rutina vacacional: sesiones de gimnasio, momentos familiares junto a su madre y encuentros con niños en la playa, reflejando un receso activo lejos de la exigencia competitiva.

En las últimas horas, el extremo azulgrana sumó una experiencia distinta a su agenda de vacaciones al aparecer conduciendo a gran velocidad por el desierto, emulando a los pilotos que participan en el Rally Dakar. La escena se dio a conocer en un breve video difundido por su amigo Soha y posteriormente replicado por el propio jugador en sus historias.

¿LAMINE AL DAKAR? 🏜️



🏎️ Yamal compartió un video manejando en el desierto de Dubai, donde pasa sus vacaciones.



📹 IG/sohaiib.22 pic.twitter.com/1F75U8Yopd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 27, 2025

En las imágenes se aprecia a Yamal al volante de un vehículo todoterreno, guiado por un copiloto local, mientras recorre las dunas. El futbolista aparece protegido con un pasamontañas y gafas especiales, en una secuencia corta pero suficiente para captar la atención de sus seguidores por el contexto y la intensidad del recorrido.

Días antes, el propio Yamal había publicado una fotografía en la que posa junto a tres niños locales, con una mezquita de fondo, una imagen que rápidamente generó interacción y comentarios positivos por la cercanía del jugador con la cultura del lugar que visita.

Estas vacaciones llegan tras una temporada de alta exposición mediática para el juvenil, quien se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol europeo pese a su corta edad. El descanso en Dubái aparece como una pausa necesaria antes de retomar los trabajos de pretemporada con el Barcelona.

😍 Imagina estar en la playa y que llegue Lamine Yamal para sumarse a tu partido de fútbol playa



🎄 El crack del Barça está pasando sus vacaciones navideñas en Dubai



🎥 IG | ismail.qc pic.twitter.com/7zWdkD2AmX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 25, 2025

Mientras tanto, cada aparición del futbolista fuera de las canchas continúa despertando interés, una muestra de la atención que genera dentro y fuera del campo. Yamal, incluso en modo vacaciones, sigue siendo protagonista.