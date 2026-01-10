La comunidad del fútbol quedó conmocionada tras un estremecedor mensaje del exfutbolista belga Lamisha Musonda, quien reveló en sus redes sociales que su salud es crítica y que solamente le restan unos pocos días de vida debido a una grave enfermedad que ha venido enfrentando en los últimos años. Musonda, que militó en la cantera del Chelsea entre 2012 y 2014, se expresó con honestidad y emotividad sobre su estado actual y la difícil batalla que ha librado.

En su publicación en Instagram, el exmediocampista de 33 años compartió una reflexión profundamente personal: tras darse cuenta de que le quedan escasos días, Musonda destacó la importancia de los recuerdos y el cariño de quienes han estado a su lado a lo largo de su vida. Agradeció el apoyo de su familia, amigos y seguidores y confesó que estos últimos años han sido especialmente arduos y llenos de desafíos.

Musonda también explicó que su prolongada ausencia de las redes sociales se debió a su lucha constante por recuperar la salud, aunque ahora enfrenta una realidad crítica. En su mensaje, pidió oraciones y respaldo para él y su familia, afirmando con determinación que no se rendirá hasta su “último aliento”, pese a la gravedad de su condición.

El exfutbolista belga, surgido del Anderlecht antes de pasar por el Chelsea y experiencias en clubes como Mechelen, Llagostera y Palamós, se retiró del fútbol profesional en 2020. Su conmovedor anuncio ha generado una ola de apoyo y mensajes de solidaridad de parte de la afición y del propio mundo del deporte, que se ha unido en un momento de profunda empatía.