Lanús hizo historia al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer 3-2 a Flamengo en el estadio Maracaná, en una final inolvidable para el club argentino. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino logró imponerse en un dramático partido que se definió en los últimos minutos del tiempo suplementario, consolidando una de las mayores gestas de su historia.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Lanús abrió el marcador por intermedio de Castillo, pero Flamengo reaccionó y dio vuelta el resultado gracias a dos goles de penal convertidos por Giorgian De Arrascaeta y Jorginho. Cuando parecía que el título quedaba en Brasil, el conjunto argentino encontró la fuerza para reaccionar en el tramo final del compromiso.

¡¡¡ESTO ES UNA LOCURA PARA TODA LA VIDA!!! ¡¡¡AQUINO GAMBETEÓ A TODOS, INCLUSO A ROSSI, Y MARCÓ EL 3-2 (4-2 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!! ¡¡¡GRANATE CAMPEÓN!!!



El empate llegó a los 118 minutos con un gol de cabeza de Canale, que devolvió la esperanza al equipo granate. Sin embargo, el momento más emocionante se produjo a los 122 minutos, cuando el joven Dylan Aquino marcó el tanto definitivo bajo una intensa lluvia, desatando la celebración de los jugadores y silenciando el Maracaná.

El gol de Aquino no solo aseguró el título, sino que también generó una enorme repercusión por el relato del periodista Mariano Closs, que transmitió toda la emoción del momento. La conquista quedó grabada como una de las más importantes en la historia de Lanús, que logró imponerse ante uno de los clubes más poderosos del continente y levantar un nuevo trofeo internacional.