Por Redacción EC

Lanús hizo historia al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer 3-2 a Flamengo en el estadio Maracaná, en una final inolvidable para el club argentino. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino logró imponerse en un dramático partido que se definió en los últimos minutos del tiempo suplementario, consolidando una de las mayores gestas de su historia.

