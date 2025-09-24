El partido de vuelta entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana estuvo en pausa por cerca de 20 minutos debido a incidentes en las tribunas. La policía brasileña intervino al inicio del segundo tiempo para controlar disturbios que involucraban a los hinchas del cuadro argentino en una de las tribunas del Maracaná. La situación escaló a tal punto que jugadores del ‘Grante’ se acercaron a la zona para observar los hechos, manifestando su disgusto por la violencia.

En el plano futbolístico, Lanús logró un resultado que hizo valer su victoria 1-0 en el partido de ida en Buenos Aires.

A pesar de que el Fluminense se puso en ventaja con un gol acrobático del uruguayo Agustín Canobbio en el minuto 20, la remontada carioca se vio frustrada. El ‘Granate’ respondió con un tanto de Dylan Aquino en el minuto 67, luego de una gran asistencia de Marcelino Moreno, quien se consolidó como el verdugo de la serie.

Para el Fluminense, este resultado representa un duro revés. Considerado un amplio favorito para avanzar, el equipo brasileño, semifinalista del Mundial de Clubes en julio, se vio superado en la segunda mitad.

La falta de precisión en ataque y las oportunidades perdidas terminaron costándoles una eliminación dolorosa en su propia casa. Ahora, Lanús, campeón del torneo en 2013, espera en semifinales al ganador del cruce entre la Universidad de Chile y Alianza Lima.

Este incidente de violencia es el segundo en lo que va de la Copa Sudamericana 2025. En octavos de final, los enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile dejaron un saldo de 19 heridos, lo que provocó la descalificación del equipo argentino del torneo.

Estos sucesos vuelven a poner en relieve la preocupación por la seguridad en los estadios y la necesidad de tomar medidas para evitar que la violencia empañe el espectáculo deportivo.