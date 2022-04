Lanús vs. Aldosivi EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la novena jornada de la Copa Liga Profesional este lunes 11 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Ciudad de Lanús.

El ‘Granate’ está atravesando por un momento complicado en la temporada. El elenco de Jorge Almirón solamente ganó en dos de las diez presentaciones que tuvo en todos los torneos. En tanto, el ‘Tiburón’ puede mejorar su situación en la tabla y acercarse a la cima.

¿A qué hora juegan Lanús vs. Aldosivi por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (12 de abril)

Lanús viene de empatar a mitad de semana en la casa de Metropolitanos en Venezuela por la Copa Sudamericana. Previamente, el cuadro de Almirón va un total seis juegos seguidos sin éxitos en el campeonato local desde que venció a Barracas Central el 15 de febrero.

De su lado, Aldosivi encadenó tres victorias con Martín Palermo. En ese sentido, ‘El Loco’ no realizará cambios en el once, pero agrega a Federico Gino y Jonathan Zacaría a la convocatoria. Si gana, tendrá 16 como Tigre y Boca, pero todavía lejos de los 18 de Estudiantes.

Lanús vs. Aldosivi: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Lanús vs. Aldosivi puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver online el partido Lanús vs. Aldosivi por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Lanús y Aldosivi deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

¿Dónde jugarán Lanús vs. Aldosivi por la Copa Liga Profesional?

