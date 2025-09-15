Ver Lanús vs. Fluminense EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 16 de septiembre del 2025, a las 7:30 de la tarde (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasarán por DSports y DGO; mientras que en el resto de Sudamérica lo podrá ver por DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

