Ver Lanús vs. U. de Chile EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a las 7:00 p.m. (hora de Argentina y Chile), que son las 5:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia; las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN, DirecTV y Disney Plus transmiten el partido en Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Pelota Libre TV y otras.

