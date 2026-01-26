Brasil desea albergar el Mundial de Clubes de 2029, dos años después de acoger la Copa del Mundo femenina, dijo este lunes el mandamás de la CBF tras una reunión entre el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Samir Xaud, presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), ya había dicho el año pasado que Brasil estaba “a disposición” para organizar el próximo Mundial de Clubes.

El primer Mundial de Clubes con 32 equipos tuvo lugar en junio y julio de 2025 en Estados Unidos y fue ganado por el Chelsea.

Este lunes, luego de una reunión de más de una hora con Infantino y Lula en Brasilia, Xaud reiteró que buscará traer la competición al país más poblado de América Latina en 2029.

“Es un asunto que ya hemos planteado. Aún no se ha lanzado la campaña en sí, pero ya hablamos de ello tras bambalinas. Vamos a trabajar para eso”, dijo Xaud a periodistas.

Preguntado sobre si Lula respalda la aspiración de la CBF, Xaud afirmó: “Creemos que Brasil está en condiciones de recibir este evento grandioso. Eso requiere muchas conversaciones, muchos ajustes. Pero Brasil sí presentará su candidatura”.