La temporada 2025-2026 confirma al fútbol como el deporte más consumido a nivel global, con la Premier League liderando el ranking de las ligas deportivas más vistas del mundo al alcanzar 3.2 mil millones de espectadores. El torneo inglés se consolida como el producto deportivo más fuerte del planeta gracias a su alcance internacional, derechos televisivos y la presencia de figuras de primer nivel.

En el segundo lugar aparece la UEFA Champions League, con 1.6 mil millones de espectadores, ratificando su estatus como el torneo de clubes más prestigioso del mundo. Completa el podio la Indian Premier League (IPL) de críquet, que con 650 millones de seguidores demuestra el enorme peso del mercado asiático y el crecimiento sostenido de este deporte a nivel global.

Por detrás se ubican otras grandes competencias del fútbol europeo como LaLiga de España (600M), la Bundesliga de Alemania (450M), la Serie A de Italia (380M) y la Ligue 1 de Francia (210M), todas con audiencias millonarias que reflejan la vigencia del fútbol en distintas regiones del mundo y su capacidad para atraer público temporada tras temporada.

En cuanto a las ligas norteamericanas, la NBA ocupa el quinto lugar con 550 millones de espectadores, seguida por la NFL (410M) y la MLB (250M). Estos números confirman el impacto global del deporte estadounidense, especialmente del baloncesto profesional, que continúa expandiendo su alcance internacional en la temporada 2025-2026.