Las 10 selecciones sudamericanas al Mundial 2030: ¿en qué consiste la ambiciosa apuesta de Conmebol?

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió a la Copa del Mundo que celebrará los 100 años de la máxima fiesta del fútbol. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El Mundial 2030 será un hecho histórico para el fútbol, ya que marcará los 100 años de la competencia y tendrá características especiales. Si bien la edición está organizada por España, Portugal y Marruecos; también se disputarán partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

