Las 10 selecciones sudamericanas al Mundial 2030: ¿en qué consiste la ambiciosa apuesta de Conmebol?

El Mundial 2030 será un hecho histórico para el fútbol, ya que marcará los 100 años de la competencia y tendrá características especiales. Si bien la edición está organizada por España, Portugal y Marruecos; también se disputarán partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

No obstante, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó su intención de que haya más partidos en los países de Sudamérica y que el número de cupos se eleve de 48 a 64, teniendo incluso a las 10 selecciones sudamericanas en la competición.

“Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio. Eso a nosotros apenas nos parece justo. Queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición”, expresó.

Alejandro Domínguez pretende que las 10 selecciones sudamericanas estén en el Mundial 2030.

Como se sabe, las próximas Eliminatorias serán particulares porque los tres anfitriones tendrían asegurado un cupo al Mundial y los otros siete pelearían por los seis cupos directos y el repechaje. No obstante, es posible de que los anfitriones también compitan más allá de tener su sitio asegurando en el Mundial.

“El mundo es testigo de que las eliminatorias a un Mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias, más competitivas, se juegan en Sudamérica”, agregó Domínguez, quien espera que su iniciativa pueda ser real.

SOBRE EL AUTOR