Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en el clásico español de pretemporada en Estados Unidos. El elenco madridista tendrá dos bajas importantes para el encuentro ante los culés: Karim Benzema y Dani Carvajal, quienes no viajaron con el plantel hacia Las Vegas.

Como ya se conocía, Karim Benzema tuvo más días de descansos que el resto de jugadores, debido a la sobrecarga de partidos en la temporada pasada. Fue el último en sumarse a los trabajos en Estados Unidos y pese a que entrenó con normalidad, el comando técnico decidió no tenerlo en cuenta para el derbi.

El lugar de Benzema podría ser ocupado por Eden Hazard o Rodrygo, jugador clave en la Champions League pasada. El brasileño fue un cambio que siempre le resultó a Carlo Ancelotti.

Por el lado de Dani, el lateral derecho sufrió un golpe en el tobillo derecho durante los entrenamientos del pasado jueves, motivo por el cual no entrenó el día siguiente. Todo indica que su reemplazante será Lucas Vázquez.

¿EN QUÉ CANAL PASAN EL CLÁSICO REAL MADRID – BARCELONA 2022?

Para toda Sudamérica podrás seguir las acciones a través de la señal de DIRECTV Sports, mientras que en Brasil lo podrás ver vía ESPN y STAR Plus. En México se transmitirá por Sky HD y Blue To Go.

Por otro lado, en España se verá en vivo vía futboTV España, RTVE.es, TV3, TVE La 1. Asimismo, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.