Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ con 18 goles, la carrera mundialista de Lionel Messi adquiere una nueva dimensión. Un recorrido que abarca seis ediciones del torneo y que también puede contarse a través de los distintos modelos adidas que han acompañado cada etapa de su evolución como futbolista.

Desde los +F50.6 TUNiT que utilizó en Alemania 2006, pasando por los F50 adizero de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los Nemeziz de Rusia 2018 y los X Speedportal que lo acompañaron en la conquista del título mundial en Catar 2022, cada generación de botines ha reflejado la evolución del juego y de uno de sus máximos exponentes.

Hoy, en la FIFA26™, Messi vuelve a confiar en la familia F50, utilizando las botas El Último Tango, un modelo diseñado para maximizar velocidad, agilidad y libertad de movimiento. La más reciente versión incorpora tecnologías como FIBERTOUCH y SPRINTWEB, desarrolladas para ofrecer soporte ligero y un control más preciso del balón en situaciones de alta velocidad.

A lo largo de seis Copas Mundiales, los botines de Messi han sido testigos de algunos de los momentos más memorables del fútbol moderno. Su participación en la FIFA26™ representa un nuevo capítulo en una historia donde talento e innovación continúan avanzando de la mano.