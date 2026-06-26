Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ con 18 goles, la carrera mundialista de Lionel Messi adquiere una nueva dimensión. Un recorrido que abarca seis ediciones del torneo y que también puede contarse a través de los distintos modelos adidas que han acompañado cada etapa de su evolución como futbolista.
Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ con 18 goles, la carrera mundialista de Lionel Messi adquiere una nueva dimensión. Un recorrido que abarca seis ediciones del torneo y que también puede contarse a través de los distintos modelos adidas que han acompañado cada etapa de su evolución como futbolista.
Desde los +F50.6 TUNiT que utilizó en Alemania 2006, pasando por los F50 adizero de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, los Nemeziz de Rusia 2018 y los X Speedportal que lo acompañaron en la conquista del título mundial en Catar 2022, cada generación de botines ha reflejado la evolución del juego y de uno de sus máximos exponentes.
Hoy, en la FIFA26™, Messi vuelve a confiar en la familia F50, utilizando las botas El Último Tango, un modelo diseñado para maximizar velocidad, agilidad y libertad de movimiento. La más reciente versión incorpora tecnologías como FIBERTOUCH y SPRINTWEB, desarrolladas para ofrecer soporte ligero y un control más preciso del balón en situaciones de alta velocidad.
A lo largo de seis Copas Mundiales, los botines de Messi han sido testigos de algunos de los momentos más memorables del fútbol moderno. Su participación en la FIFA26™ representa un nuevo capítulo en una historia donde talento e innovación continúan avanzando de la mano.