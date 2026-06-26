Por Redacción EC

Tras convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ con 18 goles, la carrera mundialista de Lionel Messi adquiere una nueva dimensión. Un recorrido que abarca seis ediciones del torneo y que también puede contarse a través de los distintos modelos adidas que han acompañado cada etapa de su evolución como futbolista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.