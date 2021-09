Sintieron que hubo poco respeto con la ‘Vecchia Signora’. Cristiano Ronaldo no es más jugador de la Juventus de Turín. El astro luso tenía un año más de contrato con el conjunto italiano, pero salió transferiado a Manchester United y la manera en la que terminó su vínculo con el club que dirige Allegri no fue considerada la más adecuada para ex jugadores como Sergio Brio y Alessio Tacchinardi.

Sergio Brio consideró que la “Juve se merece más respeto”. El ex futbolista que militó la mayor parte de su carrera en Juventus sostuvo que “No esperaba que CR7 tuviera un desaire así con el club. No ha sido amable de su parte”.

Para Brio Cristiano es “un gran jugador y un gran profesional”; sin embargo, sintió que la despedida que tuvo con el club italiano no fue la más ideal. “Podría haberse dado de otra manera y con otras palabras”, comentó el ex defensa.

Además de Sergio, Alessio Tacchinardi se manifestó en ‘Tuttosport’ sobre la inesperada salida del astro portugués. “Su salida tendría que haber sido diferente. No tendría que haberse marchado en su avión privado mientras Allegri hablaba en la víspera del partido contra el Empoli. Habría esperado una rueda de prensa para despedirse de la afición; la gente de la Juventus le trató bien y se merecía algo diferente. Que se marchase diciendo que iría a un lugar en el que se sentía cómo en casa no le ha dado buena imagen”, consideró el ex futbolista que también tuvo un paso por Villarreal.

“No solo ha jugado por la camiseta que vestía, sino también por su valor internacional. Y esto no se le ha escapado a la gente. Ha puesto en dificultades a la Juventus al marcharse a tan pocos días del cierre del mercado. Sustituir a una máquina de marcar como Cristiano es imposible”, concretó Tacchinardi.