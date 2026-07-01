Gianni Infantino y Jorge Campos protagonizaron uno de los momentos más comentados fuera de las canchas durante el Mundial 2026. El presidente de la FIFA sorprendió al histórico exarquero mexicano con un exclusivo obsequio que rápidamente captó la atención de los aficionados y se volvió tendencia en las redes sociales.

En un video que comenzó a circular en distintas plataformas, se observa a Campos acercándose con una evidente sonrisa para saludar a Infantino. Tras un afectuoso encuentro, el dirigente le entrega unas llamativas sandalias de la marca Louis Vuitton, un detalle que el exfutbolista recibió con visible entusiasmo.

Después del regalo, ambos posaron frente a las cámaras sosteniendo las lujosas chanclas, protagonizando una escena distendida que reflejó la buena relación entre el presidente de la FIFA y el actual embajador del organismo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron cientos de comentarios entre los seguidores del Mundial.

Fiel a su estilo carismático, Campos volvió a convertirse en el centro de atención, esta vez lejos del arco y con un momento que mezcló fútbol, lujo y buen humor. El curioso intercambio con Infantino terminó convirtiéndose en una de las postales más llamativas de la jornada mundialista.

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