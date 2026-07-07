00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Getty Images)
1/5
(Foto: Getty Images)
  • (Foto: Getty Images)
    1/5

    (Foto: Getty Images)

    1/5

    (Foto: Getty Images)

  • Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín
    2/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

    2/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

  • Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín
    3/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

    3/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

  • Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín
    4/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

    4/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

  • Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín
    5/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

    5/5

    Juano Tesone/ Enviado especial de Clarín

Por Kenyi Peña Andrade

Argentina escribió otro capítulo inolvidable en el Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Egipto en un partido cargado de emociones y asegurar su clasificación a los cuartos de final. La Albiceleste tuvo que exigirse hasta el último minuto para superar a un rival que nunca bajó los brazos, en un encuentro que mantuvo en vilo a los hinchas y terminó desatando una celebración inolvidable.