El reciente nombramiento de Abel Braga como técnico de Internacional de Porto Alegre vino acompañado de una fuerte polémica. Tras la goleada de 5-1 sufrida ante Vasco da Gama, que dejó al club en zona de descenso, los dirigentes despidieron al argentino Ramón Díaz y apostaron por Braga en un intento desesperado por remontar el último tramo del campeonato.

Sin embargo, en su presentación ante la prensa, Braga generó indignación con una frase homofóbica al referirse al uniforme rosa del club: “No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas”. Su comentario, según él, había sido con intención de “descontracturar”, lo que no impidió la inmediata reacción en su contra.

Ante la ola de críticas, Abel Braga pidió disculpas a través de sus redes sociales. Reconoció que no se había expresado correctamente y afirmó que “los colores no definen géneros, lo que define es el carácter”. Afirmó que su objetivo debe ser reconstruir la paz y el esfuerzo en el equipo.

Por su parte, Grêmio, tradicional rival del Internacional, respondió públicamente. En un mensaje acompañado por una imagen con una bandera de la diversidad, declaró que su hinchada puede sentirse orgullosa sean “azules, blancos, negros, rosados o de cualquier otro color”, y reafirmó su compromiso contra cualquier forma de discriminación.