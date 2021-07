Tras su vuelta a Sudamérica para jugar por River Plate, luego de un préstamo por parte del Villarreal, el delantero colombiano encontró la consolidación que tanto buscó en el fútbol argentino, siendo protagonista del equipo ‘Millonario’ dirigido por Marcelo Gallardo, con quien alcanzó el máximo de su rendimiento deportivo.

A sus 25 años, el delantero tiene su segunda experiencia en Europa, luego de fichar por el Eintracht Frankfurt, donde tuvo sus primeras declaraciones en conferencia de prensa realizada por el club.

“Muy contento en las primeras horas aquí. He encontrado una ciudad maravillosa. Mi familia será muy feliz aquí. Estoy feliz de haber venido a Frankfurt y hay mucha ilusión por los retos lindos que tenemos en este camino. Llego al equipo ideal para triunfar en Europa”.

Sobre su decisión de fichar por el Eintracht, indicó: “Lo que me llevó a llegar fue la calidad humana que me mostraron desde el primer momento, su interés por mí. Vi la historia, la hinchada y el estadio que tiene el club. Siempre he visto que es un equipo familiar en el que se consiguen los objetivos unidos, para mí es fundamental tener ese grupo de trabajo”.

El colombiano nombró a sus compatriotas James Rodríguez y Jhon Córdoba, debido a que ellos le mostraron lo que es la Bundesliga: “Me dijeron que era una liga fuerte y competitiva que me servirá para seguir creciendo en mi carrera y dar un paso importante en Europa. Al ser una liga competitiva con jugadores de jerarquía me ayudará a seguir creciendo”.

Eintracht Frankfurt viene realizando partidos amistosos de pretemporada de cara a su debut en la Bundesliga, donde enfrentará en la primera fecha al Bourussia Dortmund.