El último martes, varios medios europeos dieron cuenta de un acuerdo total entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter de Milán por Lautaro Martínez. Desde las redacciones salió la información de que el argentino se había convertido en nuevo jugador azulgrana, sin embargo, un expresidente del equipo lombardo lo ha negado.

Se trata de Massimo Moratti, otrora directivo del Inter, que considera que el equipo milanés no se ha dado por vencido aún en la transferencia de Lautaro al Barcelona. En el club italiano guardan la esperanza de retenerlo por unas temporadas más.

“El Inter tiene la intención de retener a Lautaro. Es un futbolista de mucho potencial, pero todo dependerá de la voluntad del jugador”, dijo Moratti, aunque luego reconoció que el final de la ‘novela’ dependerá de la oferta del Barcelona.

“Al final, todo depende de la oferta del Barcelona y querer jugar al lado de Leo Messi siempre es una motivación para cualquier jugador ambicioso”, comentó el expresidente del Inter de Milán en entrevista con el programa ‘Què t’hi jugues’ de SER Catalunya.

Lautaro Martínez llegó al Inter en 2018. (Foto: Getty Images)

En el Barcelona lo quieren todos

Hace una semana, Quique Setién, DT del club, reconoció que le gustaría tener a Lautaro en su equipo, pero reconoció que la pandemia del coronavirus podría complicar sus anhelos.

“Lautaro me gusta, pero no me hago ilusiones con ningún jugador. Esta pandemia del coronavirus va a condicionar muchas contrataciones y por el lado económico va a ser algo complicado. No soy pesimista, pero tampoco me pongo en el lado más optimista”, dijo el técnico a El Transistor de la cadena Onda Cero.

Vale recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER