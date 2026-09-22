Lautaro Martínez ya se encuentra en Argentina para integrarse al plantel de la Selección Argentina, que afrontará una serie de amistosos internacionales. El delantero del Inter llega después de marcar un doblete ante Roma y tendrá por delante tres compromisos con la Albiceleste.

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre. Este último encuentro tendrá un significado especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Tras su llegada al país, Lautaro Martínez habló sobre la decisión del capitán argentino y destacó el legado que deja Messi después de tantos años con la Albiceleste.

“Fue una triste noticia, pero al final disfrutamos siempre de todo lo que nos dio y el legado que nos dejó”, señaló el delantero del Inter al referirse al anuncio de Messi.

Lautaro Martínez habló sobre la despedida de Messi

El atacante argentino también anticipó las emociones que se vivirán durante el partido del 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín.

Lautaro, uno de los futbolistas que compartió cancha y vestuario con Messi durante los últimos años, resaltó el significado que tendrá ese encuentro para todos los integrantes de la selección.

“Gracias y seguramente el partido del 6 va a ser un partido especial para todos y muy emocionante”, manifestó el delantero.

La despedida de Messi se producirá en Argentina, en un encuentro que permitirá al capitán de la Albiceleste cerrar su etapa internacional frente a su público.