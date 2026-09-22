Por Redacción EC

Lautaro Martínez ya se encuentra en Argentina para integrarse al plantel de la Selección Argentina, que afrontará una serie de amistosos internacionales. El delantero del Inter llega después de marcar un doblete ante Roma y tendrá por delante tres compromisos con la Albiceleste.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.