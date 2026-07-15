El conmovedor mensaje de Lautaro Martínez después del gol que metió a Argentina en la final. Foto: @DSports
El conmovedor mensaje de Lautaro Martínez después del gol que metió a Argentina en la final. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lautaro Martínez no pudo contener las lágrimas tras convertirse en el héroe de la Albiceleste con el gol que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra.

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