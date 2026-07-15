La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Lautaro Martínez no pudo contener las lágrimas tras convertirse en el héroe de la Albiceleste con el gol que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra.

En sus primeras declaraciones después del partido, el delantero compartió la emoción que sintió al cumplir un sueño que, según confesó, había anticipado antes del encuentro.

“Lo soñé, te lo juro”: la confesión de Lautaro Martínez

Visiblemente emocionado, Lautaro reveló que imaginó el momento antes de ingresar al campo y que incluso se lo comentó a uno de sus compañeros. “Lo soñé, te lo juro. Le dije a Alexis que iba a hacer el gol, que iba a entrar y lo iba a ganar”, señaló.

El atacante también recordó sus inicios en el fútbol y dedicó unas sentidas palabras a su padre, en una declaración que conmovió a los aficionados: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol”.

LAS LÁGRIMAS DE LAUTARO MARTÍNEZ



"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol".#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/801ry6sgwS — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

El delantero ingresó desde el banco de suplentes y terminó siendo el gran protagonista del encuentro. Su anotación le dio la victoria a la Albiceleste frente a Inglaterra y desató el festejo de miles de hinchas argentinos, que ahora sueñan con conquistar un nuevo título del mundo.

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