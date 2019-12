El delantero argentino Ezequiel “Pocho” Lavezzi, multicampeón con el Paris Saint Germain, anunció este viernes que abandona el fútbol a los 34 años.

“Fueron años increíbles de esta historia (...) Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino (...) Con mucha emoción me despido de la etapa más linda que me dio la vida”, dijo el rosarino.

Lavezzi debutó en San Lorenzo de Argentina en la temporada 2004-2005, y con el equipo azulgrana ganó una liga local antes de ser transferido al Napoli, donde jugó entre 2007 y 2012. De allí pasó al PSG, el periodo más exitoso de su carrera. Con el elenco parisino ganó cuatro ediciones de la liga local, tres Copas de la Liga, dos Copas de Francia y dos Supercopas.

Su última etapa fueron tres temporadas en el Hebei Fortune de China. Sin ser un jugador de la élite mundial, Lavezzi se las arregló para lograr altas remuneraciones. Wikileaks reveló que dejó el PSG en 2016 por un salario estimado de 53 millones de euros.

Por su parte, con Argentina marcó 9 goles en 51 partidos. Ganó el oro Pekín (2008), y llegó a la final del Mundial 2014 ante Alemania.

