La Lazio oficializó el fichaje del delantero serbio Petar Ratkov, de 22 años, procedente del Red Bull Salzburgo por una cifra cercana a 13 millones de euros, destinado a reforzar su delantera tras la salida de Valentín ‘Taty’ Castellanos al West Ham. Ratkov llega a la Serie A con buenas estadísticas en Austria, donde anotó 12 goles y dio 3 asistencias la temporada pasada, motivando la inversión del club italiano en un contrato largo que podría extenderse hasta el 2030.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el monto de la operación, sino la sincera reacción del entrenador biancoceleste, Maurizio Sarri, quien admitió desconocer al jugador cuando fue preguntado por el fichaje en rueda de prensa. “No lo conozco, no sé quién es, y es normal porque no tengo tiempo para ver la liga austriaca”, afirmó el técnico, generando asombro entre los aficionados y la prensa especializada.

La honestidad de Sarri expone una divergencia entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico sobre el refuerzo, ya que el entrenador aseguró que otros miembros del club conocen mejor al serbio y que él mismo tendrá que evaluarlo de cerca para entender cómo puede encajar en el equipo. “Probablemente ellos lo conocen mucho mejor que yo… veremos sus virtudes y defectos”, explicó Sarri tras un empate de Lazio ante la Fiorentina.

A pesar de la polémica, Ratkov se mostró entusiasmado por su llegada a uno de los clubes históricos de Italia. El delantero reconoció la importancia de vestir la camiseta de la Lazio, expresó su motivación por mejorar en una liga más competitiva y aseguró que quiere adaptarse rápido para ayudar al equipo a mejorar su rendimiento.