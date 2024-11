Lazio vs Cagliari EN VIVO y ONLINE | Sigue todas las incidencias de la fecha 11 de la Serie A de Italia y no te pierdas el cara a cara entre los equipos de Lazio y Clagiari este lunes 4 de noviembre a las 2:45 p.m. (hora local de Perú). En esta ocasión, Lazio jugará de local y recibirá a Cagliari en el Estadio Olimpico en Roma. Al momento, Lazio se ubica en la sexta posición de la tabla, mientras su rival Clagiari se encuentra en la décima sexta posición. El primer equipo viene con resultados variados y prometedores de 3 victorias y 1 derrota. Asimismo, su contricante (y visitante) Clagiari ha tenido resultados menos alentadores con 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. El árbitro designado para este partido es Giovanni Ayroldi. ¿Dónde ver la Serie A de Italia? El torneo italiano es transmitido en vivo desde el streaming Disney Plus.

Gol en contra de Lazio que lesionó al portero rival de gravedad en la Copa de Italia (Video: Olé)