El clásico de Costa Rica entre LDA Alajuelense y Saprissa se juega este fin de semana por el Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs Saprissa HOY por Liga Promérica?

El clásico nacional iniciará a las 20:00 horas en Costa Rica (San José).

Horarios en otros países:

21:00 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

22:00 en Venezuela y Bolivia

23:00 en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

20:00 en México y Centroamérica

¿En qué canal ver Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica?

El partido será transmitido en Costa Rica a través de:

FUTV (FUTV Premium), canal oficial del fútbol tico

¿Dónde ver Alajuelense vs Saprissa ONLINE por Liga Promérica?

Para ver el partido en streaming, las opciones son:

Plataforma digital de FUTV Premium

Servicios de TV por suscripción como Liberty o Kölbi (con acceso al canal)

LDA Alajuelense vs Saprissa: EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver el clásico por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Promérica desde el estadio Alejandro Morera Soto.

Pronóstico Alajuelense vs Saprissa

El clásico llega con realidades distintas: Saprissa pelea en la parte alta de la tabla, mientras que Alajuelense necesita un triunfo para meterse en zona competitiva.

Por actualidad y rendimiento, Saprissa parte con ligera ventaja, pero en este tipo de partidos el historial pesa y Alajuelense suele responder en momentos clave. Se espera un duelo cerrado, intenso y con pocas diferencias en el marcador.

Alineaciones de LDA Alajuelense vs Saprissa

Alajuelense : Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros.

: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Tomás Rodríguez.