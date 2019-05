LDU Quito vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre LDU Quito vs. Independiente del Valle este sábado 04 de mayo, por la jornada 12 de la Liga Pro de Ecuador, en el estadio Casa Blanca de Quito, desde las 5:15 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

►Juventus vs Torino: con golazo de Cristiano Ronaldo, igualaron 1-1 en el derbi de Turín por la Serie A



►¿Quién le enseñó a patear tiros libres a Messi y cuánta distancia recorrió su gol ante Liverpool?



GolTV transmite este partido para Sudamérica, México y Estados Unidos. Streaming internacional HD vía Bet365, GolTV Play y Fanatiz USA.

El Independiente del Valle visitará a la Liga de Quito en uno de los encuentros más atractivos de la duodécima fecha del fútbol ecuatoriano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Una partido clave afronta el Independiente del Valle, líder de la Liga Pro con 26 puntos, 4 más que su escolta, la Universidad Católica de Quito, en la capital del país norteño, frente a un LDU que busca acercarse a la parte alta.

LDU Quito vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE vía Gol TV: juegan partidazo por la Serie A de Ecuador. | Foto: LDU

'Los Rayados del Valle' , ahora con Yori Solano como entrenador, tras la polémica marcha del DT español Ismael Rescalvo al Emelec, esperan mantener el ritmo y continuar con su seguidilla de buenos resultados.

Independiente arrastra una racha de 10 partidos sin perder, de los cuales 8 fueron victorias, la última frente al Olmedo por 2-1.

En tanto, LDU de Quito se ubica en la sexta casilla con 19 puntos y lleva 5 encuentros sin conocer de derrotas, aunque solo las dos últimas fueron victorias, frente a Mushuc Runa y Emelec.

LDU Quito vs. Independiente del Valle - horarios en el mundo

17:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas en Venezuela, Bolivia

19:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:15 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania



LDU Quito vs. Independiente del Valle - alineaciones probables

LDU Quito: A. Gabbarini, C. Rodríguez, C. Cruz, F. Guerra, J. Orejuela, J. Quinteros, J. Intriago, A. Julio, J. Julio, J. Anangonó, J. Ayoví.



Independiente del Valle: H. Piedra, F. León, L. Ayala, C. Pellerano, E. Mera, J. Sánchez, A. Franco, L. Segovia, A. Landázuri, W. Corozo, A. Cabeza.