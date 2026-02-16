Insólito: Le anulan gol por falta de su técnico tras aviso del VAR | VIDEO

Un episodio inusual marcó la jornada del fútbol uruguayo durante la victoria de Danubio FC por 2-0 ante Boston River en los Jardines del Hipódromo. El árbitro Esteban Guerra anuló un gol del cuadro visitante tras la intervención del VAR, luego de constatar que el técnico argentino Israel Damonte había cometido una falta fuera del campo que condicionó directamente la acción previa al tanto.

La jugada ocurrió a los 11 minutos del complemento, cuando Danubio ya tenía ventaja de dos goles. Nicolás Azambuja intentó avanzar por la banda izquierda y, al salir del terreno, chocó con Damonte, ubicado fuera de su zona permitida. En medio de la confusión, Boston River recuperó la pelota y Francisco Bonfiglio definió para el 2-1 parcial. Sin embargo, los futbolistas locales reclamaron de inmediato y Guerra decidió revisar la acción a solicitud del VAR.

En la sala de revisión se encontraban los árbitros Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk, quienes mostraron al juez principal cómo Damonte había impedido físicamente el desplazamiento de Azambuja, afectando su participación en la jugada. Tras observar las imágenes, Guerra determinó que la interferencia del entrenador era sancionable según el reglamento.

El árbitro invalidó el gol, cobró tiro libre para Danubio en el punto de la falta y amonestó al técnico argentino. La decisión quedó registrada como un hecho sin precedentes: un tanto anulado debido a una infracción cometida por un entrenador fuera del campo de juego. La resolución se ajustó al criterio reglamentario, que contempla este tipo de intervenciones como acciones que alteran el desarrollo normal del partido.

👀¡ALGO NUNCA VISTO!



En Uruguay 🇺🇾, a Boston River le anularon un gol por falta de Israel Damonte, SU ENTRENADOR, frente a Danubio.



El VAR llamó tras el gol y lo anuló porque el DT argentino no estaba en la zona limitada. https://t.co/TALvRBdQmV — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) February 15, 2026

Tras la derrota, Damonte evitó profundizar en la polémica acción y se centró en el rendimiento de su equipo ante las cámaras de AUF TV. Reconoció imprecisiones, valoró algunos pasajes del encuentro y remarcó que aún es temprano en el campeonato, aunque insistió en la necesidad de comenzar a sumar puntos cuanto antes.

El encuentro también dejó un momento de tensión sobre el final. Un choque de cabezas entre Ivo Costantino y Martín González obligó al ingreso inmediato de los servicios médicos. Costantino fue retirado en ambulancia y, horas después, Danubio informó que se encontraba consciente, llevando tranquilidad al entorno del club. Con este triunfo, la Franja alcanzó los 6 puntos y comparte la cima del torneo con Deportivo Maldonado y Central Español, mientras que Boston River encadenó su segunda derrota consecutiva.