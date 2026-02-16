Insólito: Le anulan gol por falta de su técnico tras aviso del VAR | VIDEO

Resumen

Por Redacción EC

Un episodio inusual marcó la jornada del fútbol uruguayo durante la victoria de Danubio FC por 2-0 ante Boston River en los Jardines del Hipódromo. El árbitro Esteban Guerra anuló un gol del cuadro visitante tras la intervención del VAR, luego de constatar que el técnico argentino Israel Damonte había cometido una falta fuera del campo que condicionó directamente la acción previa al tanto.

