La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal también generó una reacción de su entrenador, Jorge Jesús. El estratega portugués lamentó la decisión del delantero de poner fin a su trayectoria internacional, reveló que ya conocía sus intenciones e incluso confesó que intentó convencerlo de continuar defendiendo los colores de su país.

En declaraciones al canal Canal 11, el técnico reconoció la importancia del máximo goleador histórico de selecciones y explicó que conversó con él antes de su primera convocatoria para pedirle que permaneciera en el equipo nacional.

“Todo esto es una decisión suya. Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto. Yo le pedí que continuara, que continuara conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión”, confesó Jorge Jesús.

Jorge Jesús mandó colocar una imagen de Cristiano Ronaldo en la Federación Portuguesa

Más allá de la decisión del delantero, el técnico luso también destacó el legado que dejará en el fútbol portugués y la influencia que tendrá en las próximas generaciones de futbolistas.

Como muestra de reconocimiento, el entrenador reveló que mandó colocar una fotografía de Cristiano Ronaldo en el auditorio de las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), con el objetivo de mantener presente su trayectoria y sus logros.

“Él siempre va a estar en el corazón de los portugueses y en la selección”, expresó el estratega, quien considera al atacante una de las principales referencias deportivas de su país.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en el centro de la polémica: esto dicen los medios portugueses | Composición EC: @cristiano / @jorgejesus

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús que marcó su relación

La despedida del delantero también se produce después de semanas de tensión con Jorge Jesús, una situación que habría influido en su decisión de no continuar representando a Portugal.

Uno de los episodios que marcó el distanciamiento ocurrió durante el partido frente a Noruega, disputado el pasado 27 de septiembre por la Liga de Naciones. En aquel encuentro, Cristiano Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo, pese a que realizó trabajos de calentamiento durante el compromiso.

La situación generó malestar en el atacante, quien posteriormente abandonó la concentración de la selección portuguesa. El futbolista sostuvo que el entrenador no había cumplido lo que ambos habían conversado previamente sobre su participación en el equipo.

El episodio provocó una serie de declaraciones cruzadas. Mientras Jorge Jesús defendió su autoridad para tomar decisiones deportivas, Cristiano Ronaldo expresó su incomodidad por lo sucedido.

Aunque el técnico había dejado abierta la posibilidad de un retorno del delantero, la relación entre ambos quedó marcada por aquel desencuentro. Según reportes de prensa, el futbolista tampoco tendría intención de regresar mientras Jorge Jesús continúe al frente de la selección.

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