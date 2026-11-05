Jorge Jesús lamenta la salida de Cristiano Ronaldo y revela el homenaje que le preparó en Portugal. Foto: EFE
Jorge Jesús lamenta la salida de Cristiano Ronaldo y revela el homenaje que le preparó en Portugal. Foto: EFE
Por Redacción EC

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal también generó una reacción de su entrenador, Jorge Jesús. El estratega portugués lamentó la decisión del delantero de poner fin a su trayectoria internacional, reveló que ya conocía sus intenciones e incluso confesó que intentó convencerlo de continuar defendiendo los colores de su país.

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