Lionel Messi no tuvo la temporada que todos los hinchas del PSG y el fútbol esperaban, a penas 11 goles en 34 partidos, despertó la crítica en Francia, además de la eliminación en octavos de final de Champions League en manos del Real Madrid.

Tras las críticas a Lionel, su compañero en PSG, Ander Herrera, salió en su defensa. “Se le piden 50 goles por temporada. A partir de ahí, si no los hace, la gente habla”, declaró para el diario AS.

“Tampoco hay que olvidar que Leo ha tenido el récord histórico de la Ligue 1: ¡le dio 10 veces a los palos! Si hubiera hecho diez goles más se hablaría de una muy buena temporada de Leo. Pero para mí es el mejor de todos los tiempos, sin ninguna discusión. Ahora le admiro todavía más por cómo maneja su día a día con total humildad, siempre con una sonrisa para la gente”, agregó.

Al volante español le consultaron si Messi ya no estaba para hacer 50 goles por temporada, esto dijo: “Con Leo no se puede decir eso. Es como Cristiano, nunca bajan el pistón. Va Leo con Argentina y te hace cinco goles. Cristiano vuelve a Manchester y hace una gran temporada. Yo en cuanto los juicios de que Leo tiene que aceptar otra situación, no soy tan atrevido”.

También, explicó lo que Messi le puede dar a Mbappé dentro del campo de juego. “Kylian se puede aprovechar mucho de Leo. Le va a poner la pelota en el lugar oportuno y con su velocidad quedará mano a mano con el portero, donde es letal”.