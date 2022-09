Leandro Paredes , seleccionado argentino y jugador de Juventus , sorprendió este lunes al ser hablar sobre Kylian Mbappé luego de convivir casi tres años con el francés en PSG . En diálogo con ESPN, se le consultó directamente si el francés es “un tipo difícil” como se rumorea y su respuesta no pasó desapercibida.

“No soy quién para hablar de él, yo tenía relación con los que tenía relación y con los que no no puedo hablar”, contestó tajantemente desde la concentración de la ‘Albiceleste’, deslizando que nunca hubo química con la estrella francesa.

Respecto a su paso a la Juventus agregó lo siguiente: “Era difícil la decisión de cambiar de club antes del Mundial pero creo que tomé la decisión correcta, volvía de una lesión, necesitaba jugar y llegar de la mejor manera a Qatar”. “Jugar en Juventus era uno de mis sueños”, cerró sobre su salida de PSG.

Con Paredes convocado y seguramente en el verde, la selección de Lionel Scaloni enfrentará este martes a Jamaica en su último amistoso oficial antes del Mundial Qatar 2022 . El duelo se disputará en Nueva Jersey desde las 21:00 horas de Argentina (7:00 p. m. del Perú).

El exjugador de Boca fue cedido con opción de compra a Juventus de Turín a finales de agosto de este año. Paredes (28 años) llegó al PSG en enero de 2019 procedente del Zenit San Petersburgo (2017-2019) ruso por 47 millones de euros (47 millones de dólares), después de una primera etapa en el fútbol italiano (Chievo, Roma y Empoli). En Juventus se reencontró con un compatriota y excompañero en el París Saint-Germain, Ángel Di María.