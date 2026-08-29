Por Redacción EC

Leandro Paredes se refirió a la sanción que le impuso la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial y consideró que el castigo recibido es excesivo. El volante de Boca Juniors cuestionó además la diferencia con la medida adoptada contra Gavi, quien también estuvo involucrado en la acción.

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