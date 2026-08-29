Leandro Paredes se refirió a la sanción que le impuso la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial y consideró que el castigo recibido es excesivo. El volante de Boca Juniors cuestionó además la diferencia con la medida adoptada contra Gavi, quien también estuvo involucrado en la acción.

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

“Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho, pero ya está”, señaló Paredes al ser consultado por la suspensión que deberá cumplir.

El mediocampista argentino explicó que su intención ahora es apelar la resolución de la FIFA para buscar una reducción de la sanción. “Ahora queda apelar, ver si se puede reducir la sanción y nada más”, manifestó.

Paredes se mostró optimista respecto a sus posibilidades de obtener una rebaja en el castigo. “Yo creo que sí, porque te repito, para mí es excesiva; pero bueno, está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”, concluyó.