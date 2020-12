Leao Butrón se despide de Alianza Lima tras cinco temporadas consecutivas, donde obtuvo un título nacional bajo el hombro en el 2017 y el lamentable descenso de la Liga 1 este año. El exarquero íntimo hizo un mea culpa de lo sucedido a lo largo de este año en donde hubo errores desde fuera del verde y de cómo vivió el plantel las últimas semanas del campeonato.

La Liga 1 se disputó con una seguidillas de partidos que no dieron tregua a los equipos de bajar los brazos. La situación de Alianza Lima fue crítica las últimas fechas, pues tenían la obligación de sumar puntos para salvar la categoría. Leao Butrón reveló cómo vivió la interna en una entrevista con ‘A Presión’.

“De esos cinco partidos, donde tuvimos que ir punto por punto, en todos salimos a ganar, ya cuando nos vimos con el 2-0 en contra frente a Sport Huancayo, ya nos dimos cuenta. Sabíamos lo que nos estábamos jugando, y nuestro juego decía otra cosa. No es lo mismo pelear la baja con Alianza que con otros equipos, no fuimos capaces de manejar esa situación. Asumo la responsabilidad, como el resto de jugadores, allí no podemos equivocarnos y no lo vamos a hacer”, apuntó.

Segundos después explicó cómo él, arquero y capitán del histórico Alianza Lima, vivió el descenso de la Liga 1. “Me faltó ser más incisivo y categórico cuando debía ser, confiar menos en que se pueda entender el mensaje cuando hablaba. Quizás me faltó ser más incisivo como líder. Tengo que aceptarlo y no voy a huir de eso”, sostuvo.

“Fueron diez días de mier.. para mí, fueron días terribles. Mi experiencia me debió ayudar más para poder manejar esa situación y no estar pensando en otros resultados. Estaba desesperado y mal, muchas ganas tenía ganas de meterle un ‘guante’ y decir, mira dónde estamos parados”, añadió.

Un triste adiós

Sobre su salida, Butrón señaló que lo tomó con tranquilidad, pues ya “más sabe el diablo por viejo, que por diablo, y uno se da cuenta por dónde va la mano”. “Me llamó José Bellina y me dijeron que estaban pensando cambiar todo en Alianza y no estaba en los planes, pase lo que pase en lo que están reclamando en el club. Lo tomé con tranquilidad. Yo sentía que podía pasar”, comentó.

A lo largo de la temporada, se habló mucho sobre las indisciplinas de algunos futbolistas y lo permisivo que fue Alianza Lima en algunas oportunidades. Butrón explicó su posición al respecto.

“Tuvimos muchas reuniones, no soy partidario de eso, ya que el mensaje se va desgastando. Un par de ellas estuvieron muy calientes. Nosotros hablamos con el club para que tome una decisión, ellos se demoraron, pero la hinchada terminó sacando a Jean Deza. La inacción fue de todos, ya que se pierde respeto. En el caso de Cristal, hay que ser muy idiotas para cometer un error, porque sabes que te van a botar. Creo que Alianza tienen que aprender la lección”, concluyó.

