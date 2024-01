Lecce vs Cagliari: sigue el partido que se disputa el sábado 6 de enero de 2024, desde las 12:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Via del Mare. La transmisión se puede ver por ESPN a través de Star Plus. Gianluca Lapadula es baja en el conjunto visitante tras sufir una rotura de costillas en su última presentación.