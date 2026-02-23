En la antesala de un duelo decisivo, el entrenador Eduardo Ledesma se mostró confiado en las posibilidades de su equipo y apeló al espíritu competitivo para ir en busca de la clasificación.
“Me tocó estar como jugador, la otra vez como entrenador con Alianza, y ahora otra vez como entrenador, tenemos la chance de hacer una hazaña”, señaló, recordando sus antecedentes enfrentando a clubes peruanos en instancias importantes.
El estratega destacó el rendimiento de su plantel frente a rivales de peso y valoró el desafío que representa enfrentar a un grande del fútbol peruano. “Con mucha esperanza, optimismo, hasta hoy estamos bien jugando contra equipos difíciles. Cristal es un equipo grande, lo hizo muy bien en Paraguay y trataremos de estar sólidos para poder llevarnos el resultado que nos conviene”, afirmó.
Ledesma dejó en claro que su equipo no renuncia a la posibilidad de dar el golpe como visitante. “Mañana esperamos otra vez dar la sorpresa”, remarcó.
Finalmente, el técnico trasladó la responsabilidad al cuadro celeste: “La presión es para ellos, porque la gente va a la cancha a ver a Sporting Cristal pasar de fase, nosotros somos los visitantes”.
Con ese mensaje, 2 de Mayo se alista para un encuentro en el que buscará hacer historia y cambiar los pronósticos ante uno de los clubes más importantes del Perú.