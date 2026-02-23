En la antesala de un duelo decisivo, el entrenador Eduardo Ledesma se mostró confiado en las posibilidades de su equipo y apeló al espíritu competitivo para ir en busca de la clasificación.

“Me tocó estar como jugador, la otra vez como entrenador con Alianza, y ahora otra vez como entrenador, tenemos la chance de hacer una hazaña”, señaló, recordando sus antecedentes enfrentando a clubes peruanos en instancias importantes.

El estratega destacó el rendimiento de su plantel frente a rivales de peso y valoró el desafío que representa enfrentar a un grande del fútbol peruano. “Con mucha esperanza, optimismo, hasta hoy estamos bien jugando contra equipos difíciles. Cristal es un equipo grande, lo hizo muy bien en Paraguay y trataremos de estar sólidos para poder llevarnos el resultado que nos conviene”, afirmó.

“Venimos con ese optimismo de que podemos llevarnos la clasificación. Cristal es un equipo grande, lo hizo bien en Paraguay. En una Libertadores hay que dejar la vida para pasar de ronda”



Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo



🎥 @Landivar_renato pic.twitter.com/hkfvBQpQur — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 23, 2026

Ledesma dejó en claro que su equipo no renuncia a la posibilidad de dar el golpe como visitante. “Mañana esperamos otra vez dar la sorpresa”, remarcó.

Finalmente, el técnico trasladó la responsabilidad al cuadro celeste: “La presión es para ellos, porque la gente va a la cancha a ver a Sporting Cristal pasar de fase, nosotros somos los visitantes”.

Con ese mensaje, 2 de Mayo se alista para un encuentro en el que buscará hacer historia y cambiar los pronósticos ante uno de los clubes más importantes del Perú.