Leeds United vs. Nottingham Forest EN VIVO ONLINE sigue el partido este martes 1 de enero en el estadio The City Ground de Nottinghamshire, por la jornada 26 de la Championship League, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) y con transmisión de ESPN.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN para Sudamérica. En México y Centroamérica por Sky HD. En Estados Unidos por ESPN+ y en Reino Unido vía Sky Sports Football y Talksport 2 Radio UK.

Leeds United, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, es el líder del torneo de ascenso en Inglaterra, a pesar de haber sufrido una dura derrota la jornada pasada, como local, ante el Hull City (0-2).

'The Whites' tienen 51 puntos en la tabla de posiciones, tres unidades más que su escolta, el Norwich City. Los dos primeros de la Championship suben a la Premier League.

Nottingham Forest, que está bajo el mando del español Aitor Karanka, estuvo peleando los primeros lugares de la clasificación, pero ha caído en un bache de resultados que lo relegó en la tabla: décimo con 36 puntos.

Los 'Reds' acumulan 5 jornadas sin ganar (3 derrotas y dos empates) y la fecha anterior cayeron por 1-0 en casa del Millwall.

Leeds United vs. Nottingham Forest - horarios en el mundo

09:00 horas en México

10:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:00 horas en Venezuela, Bolivia

12:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

13:00 horas en Brasil

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:00 horas en Catar y Arabia Saudita

23:00 horas en China

00:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur.

Leeds United vs. Nottingham Forest - alineaciones probables

Leeds United: B. Peacock-Farrell, B. Douglas, P. Jansson, L. Ayling, Pablo Hernández, M. Klich, A. Forshaw, K. Roofe, K. Phillips, J. Harrison, E. Alioski.



Nottingham Forest: C. Pantilimon, D. Fox, J. Robinson, T. Darikwa, M. Hefele, C. Yacob, J. Colback, João Carvalho, M. Cash, D. Murphy, J. Lolley.