Leeds vs. Derby County EN VIVO vía ESPN 2: primera semifinal por el ascenso a la Premier League | EN DIRECTO Leeds vs. Derby County EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ se miden este sábado (11:15 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) por la semifinal de ida de los 'Play Offs' de ascenso a la Premier League en el Pride Park Stadium

Leeds vs. Derby County EN VIVO vía ESPN 2: primera semifinal por el ascenso a la Premier League | EN DIRECTO