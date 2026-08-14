Leicester City está en venta. Los propietarios tailandeses de King Power buscan poner fin a una relación de 16 años con los ‘Foxes’ y ya encargaron a Citigroup la búsqueda de potenciales compradores. Según los reportes publicados en Inglaterra, la operación contempla un precio superior a £200 millones, aunque algunas estimaciones sitúan la valoración alrededor de £220 millones.

La noticia marca un nuevo capítulo en la dramática caída de uno de los clubes que protagonizó la mayor hazaña del fútbol inglés en la última década. En 2016, Leicester City sorprendió al mundo al conquistar la Premier League contra todo pronóstico. Diez años después, el equipo se encuentra en League One, la tercera categoría del fútbol inglés, y sus propietarios buscan desprenderse de la institución.

¿Qué incluye la venta del Leicester City?

El proceso de venta está siendo gestionado por Citigroup, que preparó un documento de ocho páginas denominado ‘Project Lineup’ para presentar el club a posibles inversores.

La operación no contempla únicamente el primer equipo masculino. El paquete incluye el King Power Stadium, con capacidad para alrededor de 32.000 espectadores; el moderno centro de entrenamiento de Seagrave, valorado en aproximadamente £121 millones; el equipo femenino y el club belga OH Leuven.

El documento de venta destaca los activos físicos de la institución, aunque la situación deportiva y financiera del club es considerablemente más complicada después de los recientes descensos.

De campeón de Inglaterra a la tercera división

La historia reciente del Leicester City representa una de las caídas más pronunciadas de un campeón de la Premier League.

En la temporada 2015-16, el equipo dirigido por Claudio Ranieri protagonizó una hazaña prácticamente inimaginable. Leicester conquistó su primer título de la Premier League después de comenzar aquella campaña con unas probabilidades de 5000-1.

Aquel equipo, liderado por jugadores como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N’Golo Kanté, pasó de luchar por la permanencia a convertirse en campeón de Inglaterra.

La etapa también dejó otros grandes éxitos. Leicester ganó la FA Cup en 2021 y posteriormente la Community Shield, consolidándose durante varios años como uno de los clubes competitivos del fútbol inglés.

¿Qué pasó con Leicester City?

El declive comenzó después de varios años de dificultades deportivas y económicas. Leicester descendió de la Premier League al Championship y, posteriormente, sufrió un segundo descenso consecutivo.

En la temporada 2025-26, los ‘Foxes’ terminaron en el 23.º puesto del Championship y descendieron a League One. Además, recibieron una sanción de seis puntos por incumplimientos de las reglas financieras de la EFL.

La situación económica tampoco es sencilla. Las cuentas de 2025 reflejaron £103,6 millones en préstamos bancarios, mientras que el club acumuló pérdidas superiores a £180 millones durante el período reciente señalado en los reportes sobre la operación.

King Power compró Leicester en 2010

La familia Srivaddhanaprabha, propietaria de King Power, adquirió Leicester City en 2010 por alrededor de £35 millones. Bajo su gestión, el club pasó de competir en las categorías inferiores a convertirse en campeón de Inglaterra.

El gran artífice de aquella transformación fue Vichai Srivaddhanaprabha, quien murió en 2018 en un accidente de helicóptero ocurrido cerca del King Power Stadium.

Después de su fallecimiento, su hijo Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha asumió el liderazgo del club.

Ahora, 16 años después de la llegada de King Power, la familia busca poner punto final a su etapa como propietaria del Leicester.

Una caída que comenzó después del milagro

La historia del Leicester resulta especialmente llamativa porque el club no solo conquistó la Premier League, sino que también llegó a competir en la Champions League y alcanzó los cuartos de final en 2017.

Sin embargo, aquella generación fue desapareciendo progresivamente y el equipo perdió protagonismo en la máxima categoría.

El descenso de 2023 parecía ser el comienzo de una reconstrucción. Leicester regresó rápidamente a la Premier League, pero su vuelta a la élite duró apenas una temporada.

Después llegó otro descenso y, finalmente, la caída a League One, un escenario que parecía inimaginable cuando el club levantó el trofeo de la Premier League en 2016.

¿Cuánto piden por Leicester City?

Los propietarios buscan más de £200 millones por el conjunto de activos incluidos en la operación. El precio exacto todavía no está cerrado y dependerá de las negociaciones con los potenciales compradores.

El valor resulta llamativo si se compara con la situación deportiva actual del club, aunque una parte importante de la valoración está relacionada con sus activos físicos, especialmente el estadio y el centro de entrenamiento de Seagrave.

Por ahora, no existe un comprador confirmado y el proceso se encuentra en búsqueda de inversores.