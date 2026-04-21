De la gloria al abismo: Leicester desciende a tercera división 10 años después de ganar la Premier League.

El Leicester City protagoniza una de las historias más impactantes del fútbol moderno. A diez años de haber conquistado la Premier League 2015/16 contra todo pronóstico, los ‘Foxes’ descendieron a la tercera división del fútbol inglés, la League One, tras empatar 2-2 ante Hull City, resultado que selló matemáticamente su caída.

El golpe es doble: no solo se trata de un descenso, sino del segundo consecutivo para el club, que hace apenas una temporada militaba en la máxima categoría. La campaña en el Championship estuvo marcada por la irregularidad, una racha negativa prolongada y una sanción de seis puntos por incumplir normas financieras, factores que terminaron condenando al equipo.

¡LEICESTER DESCENDIÓ A LA TERCERA DIVISIÓN INGLESA! Atención al silencio que se generó en todo el King Power Stadium tras el pitazo final...



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El contraste con su pasado reciente es brutal. Aquel equipo que sorprendió al mundo con figuras como Jamie Vardy, Riyad Mahrez y N’Golo Kanté, y que incluso ganó la FA Cup en 2021, hoy enfrenta una crisis estructural dentro y fuera del campo. Cambios constantes de entrenador, malas decisiones deportivas y problemas económicos explican una caída que parecía impensada.

Ahora, el Leicester deberá reinventarse en la tercera categoría, un escenario desconocido para una institución que hace una década tocaba la gloria europea. El reto no será solo deportivo: reconstruir la identidad de un club que pasó de ser un cuento de hadas a uno de los descensos más duros del fútbol inglés.

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