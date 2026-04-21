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De la gloria al abismo: Leicester desciende a tercera división 10 años después de ganar la Premier League.
De la gloria al abismo: Leicester desciende a tercera división 10 años después de ganar la Premier League.
Por Redacción EC

El Leicester City protagoniza una de las historias más impactantes del fútbol moderno. A diez años de haber conquistado la Premier League 2015/16 contra todo pronóstico, los ‘Foxes’ descendieron a la tercera división del fútbol inglés, la League One, tras empatar 2-2 ante Hull City, resultado que selló matemáticamente su caída.

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