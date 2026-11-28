Palmeiras vive una jornada histórica tras conquistar la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la celebración no tuvo como protagonistas a los futbolistas, sino a su presidenta, Leila Pereira, quien cumplió una particular promesa y se animó a bailar funk junto a los jugadores del equipo brasileño en el estadio Centenario de Montevideo.

Luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final del certamen continental, la dirigente se sumó a los festejos del plantel sobre el terreno de juego. Al ritmo de la música y rodeada de los futbolistas, protagonizó una celebración que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La escena no fue improvisada. Días antes de la definición, Leila Pereira había anunciado que realizaría una presentación de baile si Palmeiras conseguía levantar el trofeo. La promesa se hizo realidad y el propio club compartió las imágenes del momento con un mensaje: “Lo prometió y lo cumplió”.

PROMETEU E CUMPRIU! Leila Pereira dançando funk com os jogadores do Palmeiras após o tetra da Libertadores. 🎥 SEP https://t.co/lvbKVUy4Tk — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 28, 2026

Tras la consagración, la presidenta del conjunto paulista conversó con medios brasileños y recordó el compromiso que había asumido antes de la final. Incluso bromeó sobre el estilo de música que eligió para cumplir su palabra.

“Ya cumplí mi promesa, bailé funk, bailé con mis jugadores, con Vitor Roque, con Barboza, pero era funk para toda la familia. Bailé, verán por ahí que ya bailé”, manifestó entre risas, según declaraciones recogidas por Globo.

La dirigente había adelantado que le gustaba este género musical, aunque prefería las canciones sin letras explícitas. Por ello, aseguró que su presentación sería con un funk familiar.