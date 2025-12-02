Leila Pereira, presidente de Palmeiras, aprovechó el momento de la entrega de medallas tras la final para dirigirse al mandamás de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y lanzarle una clara advertencia: que su club “va a volver” a la definición del torneo en 2026.

El cruce se da en un contexto cargado de tensiones. En marzo pasado, Domínguez había generado polémica al asegurar que una Libertadores sin equipos brasileños “sería como Tarzán sin Chita”. Esa frase fue interpretada como insensible por muchos, incluido el Palmeiras, que cuestionó la falta de contundencia de la confederación frente a episodios racistas.

Pese a la derrota ante Flamengo en la definición, Leila no escondió la ambición del club. Aunque reconoció el esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico, dejó claro que Paraguay no será la última vez que disputen una final de Libertadores. “No tengo dudas de que habrá revancha, el año que viene estaremos aquí de vuelta”, declaró sin titubear.

Así, su advertencia no suena a resignación, sino a desafío. La dirigencia de Palmeiras pareciera decidida a responder en el campo, pero también a marcar una postura firme ante la dirigencia continental —dejando claro que seguirán exigiendo respeto y protagonismo en los torneos sudamericanos.