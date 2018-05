Lionel Messi, capitán de Argentina y delantero ícono del Barcelona, afirmó que ver a Neymar con la camiseta del Real Madrid "sería terrible" y "un golpe duro".

"Sería terrible por lo que significa Neymar para el Barcelona. A pesar de la manera en que se fue... Ganó títulos importantes acá. Sería un golpe duro para todos, seguramente sería un golpe grande para todo el barcelonismo. A nivel futbolístico lo haría muchísimo más fuerte de lo que ya es", dijo Lionel Messi al canal argentino TyC Sports.

"Él ya lo sabe, ya se lo dije, seguimos hablando", añadió entre risas sobre su ex compañero de equipo, que ahora juega en el Paris Saint-Germain.

Por otro lado, Lionel Messi aseguró que jamás le ha interesado ser considerado el mejor futbolista del planeta. Solo contempla dar lo mejor de sí mismo en cada compromiso.

"Siempre que empiezo un año intento ganar todo, de dejar todo cada vez que salgo a la cancha, de dar el máximo para mis compañeros y para mí, nada más. No pienso en ser el mejor de la historia, no me cambia nada", afirmó.