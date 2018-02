Leo Messi: el increíble plan de un club chino para ficharlo

La Superliga China se viene caracterizando por contratar a futbolistas de primer nivel que están por despegar o que buscan retirarse con honor.



En ese sentido, desde el exótico fútbol asiático tienen planeado lo segundo. El objetivo es ni más ni menos que la carta pase de Lionel Messi. El equipo que lo quiere sí o sí es el Hebei Fortune.



No será fácil, puesto que Lionel Messi en reiteradas ocasiones ha señalado que se ve hasta el final de su carrera en Barcelona. También tiene en mente un posible retiro en Newell's Old Boys. No aparece como opción la Superliga China.



Sin embargo, de acuerdo con el diario "Mundo Deportivo", el Hebei Fortune tiene una estrategia asombrosa para convencer a la 'Pulga' de que llegue como fichaje estrella.



En dicho escenario entran a tallar dos connacionales: Ezequiel Lavezzi y Javier Mascherano. Ambos buscarían persuadir a Lionel Messi para que cambie de parecer y se decida por llegar al Hebei Fortune.



Cabe precisar que Javier Mascherano jugó muchos años con Lionel Messi en el Barcelona, por lo que conoce a la perfección sus intereses. Y Ezequiel Lavezzi es un gran amigo de la selección argentina. ¿Ellos podrán llevarse al crack mundial a China?