Leo Messi pidió calma con Ansu Fati: “Me gustaría que lo lleven de a poquito”

El inicio asombroso de Ansu Fati con el Barcelona ha dado pie a diversos comentarios y elogios. Uno de ellos acaba de llegar en boca de Lionel Messi.

El '10' del Barcelona, luego de conseguir el The Best 2019 a mejor futbolista del año, habló acerca de la irrupción de Ansu Fati, que con 16 años ya lleva dos goles en LaLiga Santander.

Messi y su sorpresa ante el gol y la asistencia de Ansu Fati, jugador de 16 años del Barcelona. (Foto: AFP)

"Me encanta, e intento ayudarlo y acompañarlo. Tiene un nivel de juego impresionante y condiciones para triunfar. Pero también, mirándolo desde mi lado, me gustaría que lo lleven de a poquito, como me llevaron a mí en su momento", indicó Lionel Messi a la FIFA TV.

"No hay que olvidar que tiene 16 años. Ojalá siga disfrutando y que todo el ruido que hay alrededor de él no le haga mal, porque tiene condiciones para ser uno de los mejores", agregó.

En el debut de Ansu Fati con el Barcelona, Lionel Messi lo espero, al final del partido, en el vestuario para felicitarlo, con un fuerte abrazo por su aparición.