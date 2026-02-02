Lionel Messi publicó en sus redes sociales videos cortos y fotografías que resumen la gira de pretemporada que realizó su equipo por Perú y Colombia, en la que enfrentó partidos amistosos como parte de su preparación para la nueva temporada de la MLS. Entre las imágenes más llamativas aparece Matute, el estadio de Alianza Lima, escenario que albergó uno de los encuentros del conjunto estadounidense.

Acompañando el post, Messi escribió un mensaje de agradecimiento que rápidamente fue replicado por miles de hinchas en la región:

“Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!”.

La gira sudamericana del Inter Miami generó gran expectativa, especialmente en Lima, donde la presencia del campeón del mundo provocó una cobertura mediática sin precedentes. La visita del club de la MLS no solo tuvo un impacto deportivo, sino también comercial y simbólico, al llevar a una de las máximas figuras del fútbol mundial a escenarios históricos del continente.