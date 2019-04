León vs. Atlas EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2: juegan por la fecha 15 del Clausura de la Liga MX

León vs. Atlas EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre León vs. Atlas este sábado 20 de abril, por la jornada 15 del Clausura 2019 Liga MX, en el estadio León (Nou Camp), desde las 5:06 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El líder León recibe este sábado al Atlas. (Foto: Facebook Club León Oficial)

Este cotejo será transmitido por la señal de Fox Sports 2 para Sudamérica, México y parte de Centroamérica. En Estados Unidos vía Univisión Deportes.

El líder del torneo, León, sale por una nueva victoria que prolongue su racha histórica en el fútbol mexicano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

La 'Fiera' chocará contra el Atlas en la decimoquinta jornada del Clausura mexicano con el propósito de sumar tres puntos en su estadio y extender a 12 la marca de juegos consecutivos ganados, récord de la Liga MX.



Luego de golear por 0-3 al Puebla el pasado viernes, el León del entrenador Ignacio Ambriz se confirmó como el mejor equipo del campeonato con 11 triunfos, dos empates, una derrota y 35 unidades, tres más que los Tigres UANL, segundos de la clasificación.



Afición + Equipo: Fierafusión. 🦁



Mañana vuelve la fiesta de futbol.



¡Nos vemos en "El Glorioso"! 🏟️ pic.twitter.com/7RzZDNWwcd — Club León (@clubleonfc) 19 de abril de 2019

Una muestra de la superioridad del conjunto es que exhibe el mejor ataque con 33 goles convertidos y la defensa más segura con nueve recibidos.



Encabezado por el ecuatoriano Ángel Mena, puntero de los anotadores con 12 dianas y con sus líneas equilibradas, el León ya está clasificado a la liguilla y aunque buscará extender su récord, su prioridad es ser campeón, para lo cual deberá mantener su rendimiento en la liguilla, fase decisiva del campeonato.



"Mi labor como entrenador es que tengamos los pies sobre la tierra, no creer que hemos ganado algo. No conseguimos nada aún, sólo romper un récord, no pasa de ahí. Hemos ganados 11 partidos, aunque lo importante es hacer una buena liguilla y eso se logra a base de trabajo", dijo Ambriz hace dos días.

En tanto, Atlas viene de caer como local ante el Necaxa (1-2) y marcha en la décimo cuarta casilla con 16 puntos.

León vs. Atlas - horarios en el mundo

17:06 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:06 horas en Venezuela, Bolivia

19:06 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:06 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania



León vs. Atlas - alineaciones probables

León: R. Cota, F. Navarro, A. Mosquera, D. Zúñiga, M. Herrera, L. Montes, J. Rodríguez, Á. Mena, J. Campbell, J. Meneses, J. Macías.



Atlas: J. Hernández, A. Santamaría, I. Zurita, J. Segura, I. Govea, O. Martínez, J. Isijara, E. Carvajal, J. Vigón, F. Barcelo, A. Díaz.



