León visitará al Mineros de Zacatecas este martes (9:06 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2), en el comienzo de la Copa MX de México. El partido se disputará en el estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas. El peruano Pedro Aquino podría tener minutos en el cuadro 'esmeralda'.

Mineros llega a este encuentro con la moral alta, luego de arrancarle un empate sin goles, el pasado viernes, al Atlético San Luis, por la primera jornada de la Liga de Ascenso MX.

En tanto, León sufrió un duro traspié en el debut en la Liga MX. Los dirigidos por el uruguayo Gustavo Díaz cayeron por 2-0 en el campo del Tigres UANL, goles de Zelarayán y del delantero francés Gingac.

Tigres venció 2-0 León en inicio del Torneo Apertura por la Liga MX. (Video: YouTube)

León, Mineros de Zacatecas y los Gallos Blancos del Querétaro, conforman el grupo 3 de la Copa MX.

Este duelo se encargará de cerrar la jornada del martes, que tendrá los partidos:



19:00 Celaya vs. Pachuca

19:00 Atlético San Luis vs. Tigres

21:00 Tampico Madero vs. Pumas UNAM

21:00 Morelia vs. Alebrijes Oaxaca

21:06 Mineros de Zacatecas vs. León