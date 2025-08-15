Ver León vs. Necaxa EN VIVO HOY con James Rodríguez: mira la transmisión del partido en el Estadio Victoria de Aguascalientes por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de agosto de 2025, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Azteca 7, VIX y Claro Sports transmiten el partido en México. Mientras que Universo, Telemundo y FOX Sports lo pasará para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

