Por Redacción EC

El delantero del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. El club parisino confirmó oficialmente el diagnóstico médico tras los exámenes realizados. La grave lesión ocurrió el 20 de octubre de 2026 durante el partido de la UEFA Champions League en el que el PSG venció 4-2 a Barcelona.

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