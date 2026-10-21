El delantero del PSG, Khvicha Kvaratskhelia , sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. El club parisino confirmó oficialmente el diagnóstico médico tras los exámenes realizados. La grave lesión ocurrió el 20 de octubre de 2026 durante el partido de la UEFA Champions League en el que el PSG venció 4-2 a Barcelona.

Communiqué médical après Barcelone @Aspetar 👉 https://t.co/83jMmiNuGF https://t.co/1zNSQHOM5n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2026

Alrededor del minuto 59, el extremo georgiano disputó un balón con el defensor blaugrana Xavi Espart, cayendo con todo el peso de su cuerpo sobre la articulación. Kvaratskhelia tuvo que ser asistido en el césped del Parque de los Príncipes al no poder apoyar el pie.

Tras el diagnóstico de los médicos, el futbolista de 25 años será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se perderá lo que resta de la temporada 2026-27. Este tipo de lesiones en deportistas de élite exige un tiempo mínimo de recuperación de 6 a 9 meses.

El parte médico de la institución también notificó que el PSG sufrió otras bajas en el mismo encuentro, con lesiones musculares de Ousmane Dembélé (muslo izquierdo) y Marquinhos (muslo derecho).