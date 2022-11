La vida continúa su curso, el fútbol se sigue jugando, pero que el Mundial de Qatar esté a la vuelta de la esquina hace que el mundo gire en torno a lo que pueda pasar en el emirato de 11,581 km2 localizado en una península dentro de la península arábiga. Por eso, la noticia que llegó desde París este sábado alarmó a toda Argentina: Lionel Messi no jugará el próximo partido del PSG por una pequeña molestia física.

De acuerdo al parte médico que difundió el cuadro parisino, el argentino sufre una inflamación en el tendón de Aquiles (no se especifica de qué pierna). El ‘30′ ya se había perdido dos partidos el mes pasado por un problema muscular, pero esta vez se trataría de una “medida de precaución” y, en teoría, volverá a los entrenamientos la próxima semana.

ℹ️ Como medida de precaución, Leo Messi permanecerá en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles. Reanudará los entrenamientos la próxima semana. pic.twitter.com/Jo29mzLRiP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 5, 2022

“Messi estará operativo para el próximo partido, creo”, señaló el técnico Christophe Galtier en rueda de prensa poniendo paños fríos al susto en el país argentino en el que aún lamentan la lesión de Giovani Lo Celso -se perdería el Mundial- y aún están preocupados por el estado de Cuti Romero. Todo a pocos días del debut en Qatar (22 de noviembre frente a Arabia Saudí).

“La mejor manera de prepararse para un buen Mundial es jugando, pero obviamente escucho y tomo decisiones en base a lo que mis jugadores me pueden decir sobre su forma y el nivel de fatiga. Siempre hay que convencer a los jugadores para que jueguen, es la mejor preparación y si te relajas, puedes lastimarte. Tuve intercambios con otros futbolistas que bajaron el ritmo antes de la Copa del Mundo: o se lesionaron en la preparación o tuvieron una mala Copa del Mundo. Tienes que estar concentrado para jugar. Pero, claro, si un jugador me dice ‘no voy a jugar’, pues no jugará” , añadió Galtier.

Después de una primera temporada mala con el conjunto francés, Messi ha retomado su nivel al que nos tiene acostumbrados. En 18 partidos con el PSG, lleva 12 goles y 14 asistencias. Sus números ilusionan más al hincha argentino de cara a la Copa del Mundo.

¿Todo es parte de un pacto secreto?

Con el paso de los años, Lionel Messi cambió su manera de jugar. Evolucionó. Pero también lo hizo fuera de las canchas, en el vestuario. Dejó de ser la estrella silenciosa para ser un líder con voz. Y también decidió darle prioridad -más de la que siempre le dio- a la selección argentina.

De hecho, diversos medios internacionales informaron sobre dos cláusulas especiales que habría pedido la ‘Pulga’ al París Saint Germain y que estarían escritas en su contrato que lo vincula al conjunto parisino hasta el 2024. ¿De qué se tratan? De las siguientes:

Prioridad para la prestación a la selección argentina de fútbol en cualquier tipo de partido y/o compromiso que hubiere, sean estos oficiales (FIFA), amistosos o benéficos. La asistencia personal a Leo Messi de quien cumplió esa función en el Barcelona durante 11 años, Pepe Costa. El ex jugador, que se desempeñaba en el departamento de atención al futbolista en Cataluña, quedará a su disposición, tal como su hijo asiste en París a Neymar. También la facilitación para que cualquier miembro del personal sanitario, médico o asistencial del departamento de selecciones nacionales del fútbol argentino tenga acceso a todas las instalaciones del PSG para atenderlo frente a cualquier consulta.

Justamente el primer ítem, que habla de darle total prioridad a la selección argentina es la que ha hecho que los rumores salten ante la noticia de su ausencia en el próximo partido del PSG. Sobre todo si se tiene en cuenta que el elenco francés aún tiene un partido más por disputar antes de que la Ligue 1 entre en pausa por el Mundial. Se trata del duelo ante el Auxerre el próximo domingo 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes y en el que el rosarino podría estar ausente nuevamente.

Y es que tres días después, Leo deberá estar con la selección argentina disputando un amistoso previo a la Copa del Mundo frente a Emiratos Árabes Unidos para luego quedar a punto para el debut en la máxima cita.





