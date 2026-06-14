Lewis Hamilton volvió a sentir la emoción de ganar una carrera de Fórmula 1. El siete veces campeón mundial se quedó con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y consiguió su primera victoria desde que viste los colores de Ferrari. El británico de 41 años rompió una espera de casi dos años sin triunfos y sumó la victoria número 106 de su carrera.

Con este resultado, Hamilton superó el récord que compartía con Michael Schumacher como máximo ganador en Barcelona. El podio lo completaron sus compatriotas George Russell y Lando Norris.

¡LEWIS, LEWIS, LEWIS! ¡FELICIDAD TOTAL DE HAMILTON Y DE FERRARI POR LA VICTORIA DEL BRITÁNICO EN BARCELONA!



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La jornada no fue positiva para todos los favoritos. Kimi Antonelli, líder del Mundial, tuvo que abandonar a tres vueltas del final, mientras que Fernando Alonso también se retiró por problemas en su Aston Martin.

Entre los pilotos hispanohablantes, Franco Colapinto consiguió un destacado octavo puesto con Alpine. Carlos Sainz terminó duodécimo y Sergio Pérez cruzó la meta en la decimocuarta posición.

Hamilton no pudo contener las lágrimas en el podio tras una victoria especial en Montmeló. El británico hizo historia en el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña, una carrera que reemplazará al tradicional GP de España en los próximos años.

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