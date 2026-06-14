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Lewis Hamilton vuelve a celebrar: ganó con Ferrari y alcanzó otro récord en la Fórmula 1. (Foto: AFP)
Lewis Hamilton vuelve a celebrar: ganó con Ferrari y alcanzó otro récord en la Fórmula 1. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lewis Hamilton volvió a sentir la emoción de ganar una carrera de Fórmula 1. El siete veces campeón mundial se quedó con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y consiguió su primera victoria desde que viste los colores de Ferrari. El británico de 41 años rompió una espera de casi dos años sin triunfos y sumó la victoria número 106 de su carrera.

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